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AGENDA · Aspet

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY Aspet

mercredi 16 septembre 2026 · Aspet

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:15:00
Adresse
MÉDIATHÈQUE
Ville
31160 Aspet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aspet

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY

MÉDIATHÈQUE Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:15:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Atelier d’écriture avec la médiathèque !
Atelier d’écriture à la façon d’André Bouéry   .

MÉDIATHÈQUE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22  culture@mairie-aspet31.fr

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English :

Writing Workshop with the Media Center!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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