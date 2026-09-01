JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY Aspet
mercredi 16 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY
MÉDIATHÈQUE Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:15:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Atelier d’écriture avec la médiathèque !
Atelier d’écriture à la façon d’André Bouéry .
MÉDIATHÈQUE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 culture@mairie-aspet31.fr
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English :
Writing Workshop with the Media Center!
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : ATELIER D’ÉCRITURE À LA FAÇON D’ANDRÉ BOUÉRY Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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