Journées Européennes du Patrimoine Atelier d’initiation à la régie lumière de spectacle Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journées Européennes du Patrimoine Atelier d’initiation à la régie lumière de spectacle Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Atelier d’initiation à la régie lumière de spectacle

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Initiez-vous à la régie lumière au cours d’un atelier ludique et participatif avec le régisseur de la salle de spectacles Les Carmes !

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

Learn about lighting management in a fun, hands-on workshop with the stage manager from Les Carmes!

German :

Führen Sie sich in einem spielerischen und partizipativen Workshop mit dem Regisseur des Veranstaltungssaals Les Carmes in die Lichtregie ein!

Italiano :

Imparate a controllare le luci in un divertente laboratorio pratico con il direttore di scena di Les Carmes!

Espanol :

Aprenda a controlar la iluminación en un taller práctico y divertido con el director de escena de Les Carmes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier d’initiation à la régie lumière de spectacle La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord