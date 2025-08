[Journées Européennes du Patrimoine] Atelier du C.A.P.A.C. C.A.P.A.C. Dives-sur-Mer

C.A.P.A.C. Avenue Pasteur Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Le C.A.P.A.C. vous invite à visiter son atelier (entretien des vieux gréements de l’association) et vous propose des animations autour de la navigation traditionnelle !

C.A.P.A.C. Avenue Pasteur Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Atelier du C.A.P.A.C.

The C.A.P.A.C. invites you to visit its workshop (where the association’s old rigs are maintained) and to take part in some traditional sailing activities!

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Atelier du C.A.P.A.C.

Der C.A.P.A.C. lädt Sie ein, seine Werkstatt zu besichtigen (Wartung der alten Takelagen des Vereins) und bietet Ihnen Veranstaltungen rund um die traditionelle Seefahrt an!

Italiano :

Il C.A.P.A.C. vi invita a visitare la sua officina (dove vengono mantenuti i vecchi attrezzi dell’associazione) e a partecipare ad alcune attività veliche tradizionali!

Espanol :

El C.A.P.A.C. le invita a visitar su taller (donde se mantienen los aparejos antiguos de la asociación) y a participar en algunas actividades tradicionales de vela

