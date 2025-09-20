Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Espace Reverdy Pôle Culturel Sablé-sur-Sarthe
Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Espace Reverdy Pôle Culturel Sablé-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab
Espace Reverdy Pôle Culturel 16 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Atelier Fablab
Réalisez votre marque-page gravé.
Accès gratuit à partir de 9 ans (avec un adulte) .
Espace Reverdy Pôle Culturel 16 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 90
English :
Fablab workshop
German :
Fablab-Workshop
Italiano :
Laboratorio Fablab
Espanol :
Taller Fablab
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Sarthe