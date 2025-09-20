Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Espace Reverdy Pôle Culturel Sablé-sur-Sarthe

Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Espace Reverdy Pôle Culturel Sablé-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.

Espace Reverdy Pôle Culturel 16 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Atelier Fablab

Réalisez votre marque-page gravé.

Accès gratuit à partir de 9 ans (avec un adulte) .

Espace Reverdy Pôle Culturel 16 rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 90

English :

Fablab workshop

German :

Fablab-Workshop

Italiano :

Laboratorio Fablab

Espanol :

Taller Fablab

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier Fablab Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Sarthe