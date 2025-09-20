Journées européennes du patrimoine – Atelier linogravure Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:30 – 11:00

Gratuit : oui
Réservation indispensable (02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52)
Tout public, Adulte, En famille, Jeune Public

Initiez-vous à la linogravure : imaginez, dessinez et gravez la matrice qui servira à reproduire à l’infini votre illustration. Participez à la création d’une grande fresque commune sur le thème des imaginaires et de la science-fiction ! Atelier créatif public adulte ou enfant à partir de 6 ansOutils adaptés à l’âge des participantsRéservation indispensable (02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52)

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html
musee.julesverne@nantesmetropole.fr
02 40 69 72 52