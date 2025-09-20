Journées Européennes du Patrimoine Atelier MaPie, Sculpteur Ciseleur Cérences

2 Rue des Douves Cérences Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, j’ouvre mon atelier galerie de 14h à 18h pour expliquer mon parcours et mon métier rare de Ciseleur avec des démonstrations.

Diplômée de l’école Boulle en tant que Bronzier d’art, j’ai travaillé en collaboration avec des concepteurs pour la naissance d’objets…

Puis depuis 2004, je réalise des œuvres personnelles à découvrir en vitrine. .

2 Rue des Douves Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 84 31 80 29 mapiebelgary@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier MaPie, Sculpteur Ciseleur

