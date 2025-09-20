Journées Européennes du patrimoine Atelier matrimoniale ‘Quelle autrice es-tu ?’ Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Participez à un atelier original autour du matrimoine de la bande dessinée et partez à la découverte des grandes figures féminines du 9ᵉ art.



Un moment de réflexion, de création et de transmission, dans un lieu emblématique de la BD.



Sans inscription.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

Take part in an original workshop on comics heritage and discover the great female figures of the 9? art.



A moment for reflection, creation and transmission, in an emblematic comics venue.



No registration required.

German :

Nehmen Sie an einem originellen Workshop über das Erbe der Comics teil und entdecken Sie die großen weiblichen Figuren der 9.



Ein Moment der Reflexion, der Kreativität und der Vermittlung an einem symbolträchtigen Ort des Comics.



Keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Partecipate a un originale workshop sull’eredità del fumetto e scoprite le grandi figure femminili dell’arte del fumetto.



È un momento di riflessione, creazione e trasmissione, in un luogo emblematico del fumetto.



Non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Participe en un original taller sobre el patrimonio del cómic y descubra las grandes figuras femeninas del arte del 9?



Es un momento de reflexión, creación y transmisión, en un lugar emblemático del cómic.



No es necesario inscribirse.

L'événement Journées Européennes du patrimoine Atelier matrimoniale 'Quelle autrice es-tu ?' Angoulême