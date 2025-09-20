JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER MAUSOLÉE GALLO-ROMAIN ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Faverolles

Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Tout public

Édifié entre l’an 0 et l’an 50 avant J.-C., ce mausolée était un immense monument funéraire d’une hauteur de 25 m installé sur une position dominantes et prestigieuse. L’ensemble des découvertes archéologiques exhumées lors des fouilles est conservé dans l’atelier archéologique situé au cœur du village. Un sentier pédagogique permet de découvrir les vestiges du mausolée, la voie romaine, les carrières de pierre, etc.

Fabrication de lampe à huile, médaille olympique ou amulette en stéatite.

Samedi 20 septembre de 14h à 16h30, RDV à la maison forestière près du site du mausolée

– Gratuit, inscription obligatoire

Visite libre ou guidée de l’atelier-musée archéologique.

Cette année, le parcours est enrichi par l’exposition Lingon Street Art, qui revisite les formes antiques avec un regard contemporain et coloré.

Dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h Gratuit

Spectacle musical

Un souffle de musique entre bois et voix par l’Aubade Band, dirigé par Éléonore Bovon.

Dimanche 21 septembre à 16h, RDV à la maison forestière près du site du mausolée Gratuit

En cas de mauvais temps, repli à la salle de convivialité. .

Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 86 63 19

