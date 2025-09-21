Journées européennes du patrimoine | Atelier peinture sur porcelaine Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts

Journées européennes du patrimoine | Atelier peinture sur porcelaine Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée Alexandre Dumas

Réservation obligatoire

Par Aliette Assiette

L’assiette historiée se démocratise au XIXe siècle avec les nouvelles techniques d’impression des images sur faïence. Des scènes d’actualité ou des lieux emblématiques migrent ainsi sur des assiettes à dessert.

Le musée Alexandre Dumas en conserve quelques-unes dans son fonds, représentant le Pavillon Henri II de Villers-Cotterêts, l’église de Coyolles ou encore le château de La Ferté-Milon.

L’intervenante vous invite à découvrir non pas l’impression mais la peinture sur porcelaine lors d’un atelier créatif où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination.

Chaque participant pourra récupérer sa création au musée quelques jours après l’atelier, car l’intervenante fera la cuisson des pièces dans son atelier à Paris.

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts

Atelier peinture sur céramique © Aliette Assiette