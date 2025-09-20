Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides Place des Arcades Monflanquin

Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides Place des Arcades Monflanquin samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Atelier poterie en argile autodurcissante. Reproduction de poteries médiévales.

Atelier payant pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation uniquement.

Atelier poterie en argile autodurcissante. Reproduction de poteries médiévales.

Atelier payant pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation uniquement.

Ce centre d’interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des Bastides, villes neuves du Moyen-Age apparues dans le Sud-Ouest de la France, entre le XIIIème et le XIVème siècle. Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles. .

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides

Self-hardening clay pottery workshop. Reproduction of medieval pottery.

Paid workshop for children aged 7 to 12, by reservation only.

German : Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides

Töpferworkshop mit selbsthärtendem Ton. Reproduktion von mittelalterlichen Töpferwaren.

Kostenpflichtiger Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahren, nur mit Reservierung.

Italiano :

Laboratorio di ceramica in argilla autoindurente. Riproduzione di ceramiche medievali.

Laboratorio a pagamento per bambini dai 7 ai 12 anni, su prenotazione.

Espanol : Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides

Taller de cerámica de barro autoendurecible. Reproducción de cerámica medieval.

Taller de pago para niños de 7 a 12 años, previa reserva.

L’événement Journées européennes du patrimoine Atelier Poterie au Musée des Bastides Monflanquin a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur de Bastides