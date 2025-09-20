JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | ATELIER PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS MAISON GARONNE Cazères

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | ATELIER PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Manipulations de matériaux forestiers, réflexions individuelles et collectives, qui mèneront le groupe à la réalisation d’objets symboliques à base de matériaux forestiers animés par l’association Al Caz’Art.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites !

+33 5 34 47 87 00

English :

Handling forest materials, individual and collective reflection, leading to the creation of symbolic objects using forest materials, led by the Al Caz?Art association.

German :

Umgang mit Waldmaterialien, individuelle und kollektive Reflexionen, die die Gruppe zur Herstellung symbolischer Objekte aus Waldmaterialien führen werden, die von der Vereinigung Al Caz?Art animiert werden.

Italiano :

Manipolazione di materiali forestali, riflessione individuale e collettiva, che porta il gruppo a creare oggetti simbolici con materiali forestali, sotto la guida dell’associazione Al Caz?Art.

Espanol :

Manipulación de materiales forestales, reflexión individual y colectiva, llevando al grupo a crear objetos simbólicos utilizando materiales forestales, dirigido por la asociación Al Caz?Art.

