Journées européennes du patrimoine | Atelier taille de pierre Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts

Journées européennes du patrimoine | Atelier taille de pierre Samedi 20 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Musée Alexandre Dumas Aisne

Réservation fortement conseillée

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Par la société Léon Noël

Le tailleur de pierre dégrossit et sculpte des blocs ou éléments architecturaux à l’aide de ciseaux, gradines et massettes.

Le musée Alexandre Dumas conserve quelques témoignages de ce savoir-faire à travers des ensembles de lapidaires.

Si vous souhaitez apprendre à manier les outils pour créer un relief sur un petit bloc de pierre, participez à cet atelier d’initiation en compagnie de l’intervenant qui vous accompagnera pas à pas dans votre réalisation.

Chaque participant repartira avec sa création.

Date : samedi 20 septembre 2025

Horaires (un créneau au choix) : de 13h30 à 14h30 ; de 14h30 à 15h30 ; de 15h30 à 16h30 ; de 16h30 à 17h30

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Réservation fortement conseillée : 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas

Par la société Léon Noël dumas littérature

Atelier taille de pierre © Société Léon Noël