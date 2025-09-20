Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture Place Saint-Louis Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture Place Saint-Louis Périgueux samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture
Place Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez en famille découvrir les mystères des décors architecturaux de Périgueux et les restituer en transparence ou en impression.
RDV Maison du Pâtissier, place Saint-Louis. .
Place Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture
German : Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier vitrail et impressions d’architecture Périgueux a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Communal de Périgueux