Journées européennes du patrimoine ateliers créatifs autour du patrimoine architectural Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Poussez les portes de la Micro-Folie pour participer gratuitement à des ateliers créatifs pour toute la famille autour du patrimoine architectural • Création d’un théâtre en papier de Notre-Dame de Paris et d’une plan pop-up des monuments emblématiques de Paris.

Atelier gratuit Sam 10h-12h et Dim 14h-18h

• Atelier de coloriage, découpage, pliage, collage autour de l’architecture.

Atelier gratuit Sam 10h-12h et Dim 14h-18h.

• Mémory reconnais les monuments de Coulonges-sur-l’Autize.

Atelier gratuit Sam 10h-12h et Dim 14h-18h.

• Frise temporelle à la craie les participants sont invités à dessiner le patrimoine architectural coulongeois d’hier et d’aujourd’hui … et pourquoi pas inventer de nouveaux monuments pour le Coulonges de demain !

Accès gratuit Sam 10h-12h / 14h-18h et Dim 14h-18h .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

