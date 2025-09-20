Journées Européennes du Patrimoine : Ateliers créatifs pour petits et grands au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Des ateliers pour les tout-petits (de 2 à 4 ans) leur permettent de créer leur premier mini-relief, des ateliers pour les enfants les invitent à modeler en argile un monument ou une figure mythologique. Les adolescents et adultes ne sont pas en reste. Ils sont invités à parcourir le musée à l’aide d’une lorgnette. Points de vue inattendus garantis !

À noter : pour les ateliers de modelage, iI est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter la sculpture réalisée.

Mini-reliefs

Petits et grands partent à la découverte de l’univers d’Antoine Bourdelle, une rencontre ponctuée de contes et d’une création à ramener chez soi !

Public : En famille – enfants de 2 à 4 ans

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 10h30, 11h et 11h30

Durée : 30 min.

Figures de la mythologie

Lors de la visite du musée, enfants et parents, découvrent les nombreuses figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle. Puis ils s’initient en atelier à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix.

Public : En famille – enfants dès 4 ans

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 13h, 14h30 et 16h

Durée : 1h30

Monumental

Petits et grands découvrent les secrets de la sculpture monumentale et à leur tour, construisent et modèlent un monument sculpté.

Public : En famille – enfants dès 7 ans

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h et 15h

Durée : 2h

À la lorgnette

Une déambulation dans l’espace du musée armés d’une lorgnette nous permettra de découvrir ce qui d’ordinaire nous échappe. Petits détails, points de vue, autant de croquis en perspective !

Public : Adolescents et adultes

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 13h

Durée : 2h

Au cours du week-end, de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands pour découvrir le musée Bourdelle, son architecture et ses sculptures monumentales.

Le dimanche 21 septembre 2025

de à

Le samedi 20 septembre 2025

de à

gratuit

Gratuit – Sur réservation par mail à partir du 1er septembre : bourdelle.reservations@paris.fr

Tout public.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-ateliers-creatifs-pour-petits-et-grands +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr