Journées Européennes du Patrimoine : Ateliers créatifs pour petits et grands au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS samedi 20 septembre 2025.
Des ateliers pour les tout-petits (de 2 à 4 ans) leur permettent de créer leur premier mini-relief, des ateliers pour les enfants les invitent à modeler en argile un monument ou une figure mythologique. Les adolescents et adultes ne sont pas en reste. Ils sont invités à parcourir le musée à l’aide d’une lorgnette. Points de vue inattendus garantis !
À noter : pour les ateliers de modelage, iI est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter la sculpture réalisée.
Mini-reliefs
Petits et grands partent à la découverte de l’univers d’Antoine Bourdelle, une rencontre ponctuée de contes et d’une création à ramener chez soi !
Public : En famille – enfants de 2 à 4 ans
Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 10h30, 11h et 11h30
Durée : 30 min.
Figures de la mythologie
Lors de la visite du musée, enfants et parents, découvrent les nombreuses figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle. Puis ils s’initient en atelier à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix.
Public : En famille – enfants dès 4 ans
Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 13h, 14h30 et 16h
Durée : 1h30
Monumental
Petits et grands découvrent les secrets de la sculpture monumentale et à leur tour, construisent et modèlent un monument sculpté.
Public : En famille – enfants dès 7 ans
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h et 15h
Durée : 2h
À la lorgnette
Une déambulation dans l’espace du musée armés d’une lorgnette nous permettra de découvrir ce qui d’ordinaire nous échappe. Petits détails, points de vue, autant de croquis en perspective !
Public : Adolescents et adultes
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 13h
Durée : 2h
Au cours du week-end, de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands pour découvrir le musée Bourdelle, son architecture et ses sculptures monumentales.
Le dimanche 21 septembre 2025
gratuit
Gratuit – Sur réservation par mail à partir du 1er septembre : bourdelle.reservations@paris.fr
Tout public.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-ateliers-creatifs-pour-petits-et-grands +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle