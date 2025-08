Journées Européennes du Patrimoine Ateliers et conférence Turckheim

Journées Européennes du Patrimoine Ateliers et conférence Turckheim samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Ateliers et conférence

6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Dimanche 2025-09-20 15:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Atelier-démonstration de calligraphie latine &Atelier de gravure en relief suivi d’une conférence en soirée (détail sur site).

ATELIERS Salle de la Décapole

Samedi 20 septembre

15h-17h Atelier-démonstration de calligraphie latine

Caligraphe, peintre et designer, Valérie Merli proposera un atelier participatif de démonstration et d’initiation à la calligraphie latine dans un bâtiment d’exception.

15h -19h- Atelier de gravure en relief

Samedi 20 & dimanche 21 septembre

Dans un immeuble de caractère, la graveuse et typographe Céline Thoué et la lithographe Pascale Hurtlin feront découvrir aux enfants une des premières étapes du processus d’impression, tout au long de l’exposition.

CONFERENCE Espace Rive Droite 20h -22h

La naissance des écritures et l’évolution des outils et supports des écritures

Calligraphe et artiste, Valérie Merli propose un voyage à travers l’histoire de l’écriture. Elle présentera l’évolution des supports et outils tablette d’argile, papyrus, cire, parchemin, papier et les grandes formes d’écritures, des pictogrammes au gothique, en passant par le cunéiforme ou le phénicien.

Dimanche 21 septembre 17h -19h

Atelier d’initiation à la reliure

Dans une bâtisse remarquable Virginie Kubler-Sutter, artisan-relieur proposera une initiation à la reliure, une des dernières étapes du travail d’impression et de production, où le papier et les ouvrages sont magnifiés. .

6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

Latin calligraphy workshop & Relief engraving workshop followed by an evening lecture (details on site).

German :

Workshop-Demonstration zur lateinischen Kalligraphie &Workshop zur Reliefgravur mit anschließendem Vortrag am Abend (Details vor Ort).

Italiano :

Laboratorio dimostrativo di calligrafia latina e laboratorio di incisione a rilievo seguito da una conferenza serale (dettagli sul sito).

Espanol :

Taller de demostración de caligrafía latina y taller de grabado en relieve, seguidos de una conferencia por la tarde (detalles en el sitio).

