Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues

Bort-les-Orgues Corrèze

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le barrage de Bort-les-Orgues vous ouvre ces portes du samedi 20 et dimanche 21 septembre pour la visite de l’usine (intérieur du barrage).

Visites guidées uniquement, gratuites et places limitées 9h30 11h15 14h15 16h

Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate

– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES

– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;

– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;

– Visite accessible qu’à partir de 8 ans. Tous les enfants de 0 à 7 ans seront refusés.

Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

