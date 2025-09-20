Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac

Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l'Aigle Soursac samedi 20 septembre 2025.

Barrage de l’Aigle Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, accompagné d’un guide, profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle

Visites guidées uniquement, gratuites et places limitées samedi 10h dimanche 10h et 14h30

Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate

– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES

– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;

– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;

– Visite accessible qu’à partir de 8 ans. Tous les enfants de 0 à 7 ans seront refusés.

Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr .

Barrage de l’Aigle Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

