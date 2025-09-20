Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac
Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle
Barrage de l’Aigle Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, accompagné d’un guide, profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle
Visites guidées uniquement, gratuites et places limitées samedi 10h dimanche 10h et 14h30
Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate
– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES
– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;
– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;
– Visite accessible qu’à partir de 8 ans. Tous les enfants de 0 à 7 ans seront refusés.
Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr .
Barrage de l’Aigle Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle
German : Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze