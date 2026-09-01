Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur Carton Voyageur Baud

Informations pratiques

Baud

Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur

Carton Voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Carton Voyageur vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine.

Plongez dans la Bretagne des années 1900 à travers l’image et les mots grâce à une collection unique de cartes postales anciennes. Profitez également de l’exposition « Le Tour du monde en 80 cartes postales ».

Gratuit. 10h-13h et 14h-18h. .

Carton Voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 13 19

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur Baud a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE