Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur Carton Voyageur Baud
samedi 19 septembre 2026 · Carton Voyageur · Baud
Informations pratiques
Baud
Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur
Carton Voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Carton Voyageur vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine.
Plongez dans la Bretagne des années 1900 à travers l’image et les mots grâce à une collection unique de cartes postales anciennes. Profitez également de l’exposition « Le Tour du monde en 80 cartes postales ».
Gratuit. 10h-13h et 14h-18h. .
Carton Voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 13 19
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur Baud a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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