#Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae Plouguerneau
samedi 19 septembre 2026 · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
#Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae
Centre Algae Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La visite libre du musée est gratuite tout le week-end.
Visites guidées du musée par les bénévoles à 11h et à 14h30 sur réservation sur le site internet https://www.algae.bzh/animations et une découverte à pied du bateau goémonier Karreg Hir à 17h.
Algae a été sélectionné parmi les 50 lieux coup de cœur de la Région Bretagne ! .
Centre Algae Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS
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