Informations pratiques

Plouguerneau

#Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae

Centre Algae Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La visite libre du musée est gratuite tout le week-end.

Visites guidées du musée par les bénévoles à 11h et à 14h30 sur réservation sur le site internet https://www.algae.bzh/animations et une découverte à pied du bateau goémonier Karreg Hir à 17h.

Algae a été sélectionné parmi les 50 lieux coup de cœur de la Région Bretagne ! .

Centre Algae Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS