Journées européennes du patrimoine au Centre Culturel Dutruch Centre Culturel Dutruch Sainte-Eulalie

Journées européennes du patrimoine au Centre Culturel Dutruch

Centre Culturel Dutruch 5 Place Franz Liszt Sainte-Eulalie Gironde

2025-09-19

2025-09-21

2025-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le centre culturel Dutruch organise son Salon des Métiers d’Art. Vous pourrez également visiter l’église et le château de Cosse à 14h30 le dimanche 21 septembre. .

Centre Culturel Dutruch 5 Place Franz Liszt Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 06 05 59 bibliotheque@mairie-ste-eulalie.fr

