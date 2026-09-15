Journées européennes du patrimoine au Centre d’art d’Audincourt centre d’art d’Audincourt Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

Journées européennes du patrimoine au Centre d’art d’Audincourt

centre d’art d’Audincourt 2 rue du puits Audincourt Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Centre d’art d’Audincourt propose un programme étalé sur plusieurs jours dédié à la rencontre, la découverte et la transmission.

La rencontre avec Agnès Descamp autour du parcours de la matière se tient le mardi 15 septembre. Le samedi 19 septembre, Françoise Le Core, restauratrice d’art, donne une conférence sur la matérialité des œuvres contemporaines, et une visite des œuvres extérieures du parc Japy est également organisée ce même jour. Enfin, la visite libre de la collection PATT est proposée les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

L’ensemble des animations est gratuit et sur inscription au mail renseigné. .

centre d’art d’Audincourt 2 rue du puits Audincourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 47 centredart@audincourt.fr

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English : Journées européennes du patrimoine au Centre d’art d’Audincourt

L’événement Journées européennes du patrimoine au Centre d’art d’Audincourt Audincourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD