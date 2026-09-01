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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS Quarante

samedi 19 septembre 2026 · Quarante

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
D34
Ville
34310 Quarante
Département
Hérault
Tarif

Quarante

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS

D34 Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

10h-18h, visites libres des expositions 2026-2027 et activités en famille :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visites libres des expositions 2026-27 et activités en famille :

– 10h-18h :
• « Life is a dance ! » de Jeanne Susplugas
• « Croqueurs de patrimoine »
• « Plus loin » de Pablo Garcia
• « Vernaculaire » du collectif LeMurduMilieu

– 10h -18h, visite libre de l’exposition « Patrimoine en Sud-Hérault » réalisée en 2015 par le photographe du patrimoine Melkan Bassil

-15h : visite commentée autour de l’histoire du Domaine de Roueïre.

– Activités en famille :

Approfondissez votre découverte du patrimoine au travers d’ateliers d’arts plastiques en famille.
Samedi 19 septembre :
• à 10h30 : L’apprenti restaurateur
• à 16h : Croque en couleur

Dimanche 20 septembre
• à 10h30 : Vitraux d’artistes
• à 16h : Poisson d’argent

Expérimentez le patrimoine avec différents jeux et outils pédagogiques en libre accès
De 10 à 17h : Légos XXl, jeux de construction, maquettes d’arcs romans et gothiques, puzzle géant de plans d’églises, mallette de conception d’un vitrail, …   .

D34 Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS

10 a.m.–6 p.m., self-guided tours of the 2026–2027 exhibitions and family activities:

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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