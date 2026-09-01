Informations pratiques

Quarante

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS

D34 Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

10h-18h, visites libres des expositions 2026-2027 et activités en famille :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visites libres des expositions 2026-27 et activités en famille :

– 10h-18h :

• « Life is a dance ! » de Jeanne Susplugas

• « Croqueurs de patrimoine »

• « Plus loin » de Pablo Garcia

• « Vernaculaire » du collectif LeMurduMilieu

– 10h -18h, visite libre de l’exposition « Patrimoine en Sud-Hérault » réalisée en 2015 par le photographe du patrimoine Melkan Bassil

-15h : visite commentée autour de l’histoire du Domaine de Roueïre.

– Activités en famille :

Approfondissez votre découverte du patrimoine au travers d’ateliers d’arts plastiques en famille.

Samedi 19 septembre :

• à 10h30 : L’apprenti restaurateur

• à 16h : Croque en couleur

Dimanche 20 septembre

• à 10h30 : Vitraux d’artistes

• à 16h : Poisson d’argent

Expérimentez le patrimoine avec différents jeux et outils pédagogiques en libre accès

De 10 à 17h : Légos XXl, jeux de construction, maquettes d’arcs romans et gothiques, puzzle géant de plans d’églises, mallette de conception d’un vitrail, … .

D34 Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS

10 a.m.–6 p.m., self-guided tours of the 2026–2027 exhibitions and family activities:

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN