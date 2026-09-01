JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS Quarante
samedi 19 septembre 2026 · Quarante
Informations pratiques
Quarante
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS
D34 Quarante Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
10h-18h, visites libres des expositions 2026-2027 et activités en famille :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visites libres des expositions 2026-27 et activités en famille :
– 10h-18h :
• « Life is a dance ! » de Jeanne Susplugas
• « Croqueurs de patrimoine »
• « Plus loin » de Pablo Garcia
• « Vernaculaire » du collectif LeMurduMilieu
– 10h -18h, visite libre de l’exposition « Patrimoine en Sud-Hérault » réalisée en 2015 par le photographe du patrimoine Melkan Bassil
-15h : visite commentée autour de l’histoire du Domaine de Roueïre.
– Activités en famille :
Approfondissez votre découverte du patrimoine au travers d’ateliers d’arts plastiques en famille.
Samedi 19 septembre :
• à 10h30 : L’apprenti restaurateur
• à 16h : Croque en couleur
Dimanche 20 septembre
• à 10h30 : Vitraux d’artistes
• à 16h : Poisson d’argent
Expérimentez le patrimoine avec différents jeux et outils pédagogiques en libre accès
De 10 à 17h : Légos XXl, jeux de construction, maquettes d’arcs romans et gothiques, puzzle géant de plans d’églises, mallette de conception d’un vitrail, … .
D34 Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS
10 a.m.–6 p.m., self-guided tours of the 2026–2027 exhibitions and family activities:
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE DE ROUEÏRE : VISITES ET ATELIERS Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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- Visite libre de l’exposition « Life is a dance », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition « Plus loin », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante 19 septembre 2026
- Visite libre : Roueïre d’hier à aujourd’hui, Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante 19 septembre 2026