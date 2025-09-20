Journées européennes du Patrimoine au Centre du Patrimoine Arménien Centre du Patrimoine Arménien Valence

Journées européennes du Patrimoine au Centre du Patrimoine Arménien Centre du Patrimoine Arménien Valence samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine au Centre du Patrimoine Arménien

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Découvrez les jalons de l’histoire des Arméniens dans l’exposition permanente. Explorez les paysages et trésors d’une Arménie millénaire dans l’exposition du moment.

Participez à la création d’une fresque collective mêlant architecture et enluminure.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Discover the milestones of Armenian history in the permanent exhibition. Explore the landscapes and treasures of a thousand-year-old Armenia in the current exhibition.

Take part in the creation of a collective fresco combining architecture and illumination.

German :

Entdecken Sie die Meilensteine der armenischen Geschichte in der Dauerausstellung. Erkunden Sie die Landschaften und Schätze des tausendjährigen Armeniens in der aktuellen Ausstellung.

Gestalten Sie ein gemeinsames Wandgemälde, das Architektur und Buchmalerei miteinander verbindet.

Italiano :

Scoprite le pietre miliari della storia armena nella mostra permanente. Esplorate i paesaggi e i tesori di un’Armenia millenaria nella mostra attuale.

Partecipate alla creazione di un affresco collettivo che unisce architettura e illuminazione.

Espanol :

Descubra los hitos de la historia armenia en la exposición permanente. Explore los paisajes y tesoros de una Armenia milenaria en la exposición actual.

Participa en la creación de un fresco colectivo que combina arquitectura e iluminación.

