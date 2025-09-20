Journées européennes du Patrimoine au Centre Minier de Faymoreau La Cour Faymoreau
Journées européennes du patrimoine
Profitez de ce rendez-vous culturel pour découvrir (ou redécouvrir) le nouveau musée !
Suivez le parcours du mineur dans la salle des pendus et la lampisterie puis descendez dans la mine reconstituée pour revivre le travail des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres !
En 2025, l’exposition LA MINE INFO OU INTOX vous invite à découvrir l’incroyable histoire des mines de Faymoreau, en décryptant le vrai du faux !
A demi-tarif adulte 3,50 €, réduit 3 €, gratuit jusqu’à 17 ans
Sans réservation
Faymoreau, village de corons
Laissez-vous raconter l’histoire de ce petit village né de l’activité minière en parcourant les corons et découvrez les vitraux de Carmelo Zagari à la chapelle.
1 exposition aussi surprenante qu’enrichissante, au ton parfois décalé
50 infos ou intox à décrypter
5 espaces à parcourir
Des objets inédits à découvrir
Visites guidées village/vitraux , au départ du musée
Samedi à 15h30 et 17h
Dimanche à 15h30 et 17h
Gratuit sans réservation .
La Cour Centre Minier Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48
