Journées européennes du Patrimoine au Centre Minier de Faymoreau La Cour Faymoreau

Journées européennes du Patrimoine au Centre Minier de Faymoreau

La Cour Centre Minier Faymoreau Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées européennes du patrimoine

Profitez de ce rendez-vous culturel pour découvrir (ou redécouvrir) le nouveau musée !

Suivez le parcours du mineur dans la salle des pendus et la lampisterie puis descendez dans la mine reconstituée pour revivre le travail des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres !

En 2025, l’exposition LA MINE INFO OU INTOX vous invite à découvrir l’incroyable histoire des mines de Faymoreau, en décryptant le vrai du faux !

A demi-tarif adulte 3,50 €, réduit 3 €, gratuit jusqu’à 17 ans

Sans réservation

Faymoreau, village de corons

Laissez-vous raconter l’histoire de ce petit village né de l’activité minière en parcourant les corons et découvrez les vitraux de Carmelo Zagari à la chapelle.

1 exposition aussi surprenante qu’enrichissante, au ton parfois décalé

50 infos ou intox à décrypter

5 espaces à parcourir

Des objets inédits à découvrir

Visites guidées village/vitraux , au départ du musée

Samedi à 15h30 et 17h

Dimanche à 15h30 et 17h

Gratuit sans réservation .

La Cour Centre Minier Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48

