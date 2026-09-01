Journées Européennes du Patrimoine, au Chai Doléris Route d’Escures Lembeye

Informations pratiques

Lembeye

Journées Européennes du Patrimoine, au Chai Doléris

Route d’Escures Chai Doléris Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez passer un moment convivial et culturel au cœur du Béarn !

Le Chai Doléris vous plonge dans l’histoire fascinante du patrimoine viticole béarnais. Ce lieu atypique et chargé de caractère est installé dans l’ancien chai souterrain creusé en 1905 par le Docteur Jacques Amédée Doléris, figure emblématique de Lembeye et pionnier du vin mousseux Royal Béarn selon la méthode champenoise.

Au fil d’une visite libre ou guidée, explorez cet impressionnant tunnel souterrain de 170 mètres, véritable cave naturelle aux ambiances mystérieuses et authentiques. La salle d’exposition « Doléris » dévoile une collection de vieux outils de la vigne et témoigne des traditions viticoles d’autrefois. Fabien vous accueille pour des dégustations de vins conviviales de Madiran et Pacherenc. .

Route d’Escures Chai Doléris Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Chai Doléris

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-09-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran