Journées européennes du patrimoine, au Chateau Bordenave d’Abère Chateau Bordenave d’Abère Abère

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Abère

Journées européennes du patrimoine, au Chateau Bordenave d’Abère

Chateau Bordenave d’Abère 6 chemin de l’église Abère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une architecture du XVIIIe siècle révélée.

Partez pour une visite guidée du château d’Abère, remarquable témoignage de l’architecture du XVIIIe siècle. Cette plongée dans l’intimité de la demeure vous mènera à la découverte : des intérieurs d’époque soigneusement préservés, d’un escalier majestueux, de cheminées en pierre, des huisseries anciennes, jusqu’à la charpente, joyau technique du bâtiment.

Un moment privilégié pour explorer ce lieu, et en comprendre toute la richesse architecturale.

Visites guidées d’environ 1h15, avec des départs à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Une exposition de photographies anciennes consacrée à la vie au château complète la visite. .

Chateau Bordenave d’Abère 6 chemin de l’église Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 12 58

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English : Journées européennes du patrimoine, au Chateau Bordenave d’Abère

L’événement Journées européennes du patrimoine, au Chateau Bordenave d’Abère Abère a été mis à jour le 2026-09-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran