Journées Européennes du Patrimoine au Château Cherveux
Journées Européennes du Patrimoine au Château Cherveux samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine au Château
2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres
Visite guidée du château et campement des Francs-Archers de Charles VII
Les 20 et 21 septembre Visite d’1h proposée toutes les heures, de 10h à 17h
Plongez au cœur du XVe siècle avec une visite guidée du château accompagnée de la reconstitution d’un campement des Francs-Archers du roi Charles VII.
Avec Michel Kupiec et Sébastien Maye (Guides)
Au programme
Démonstrations de tir à l’arc
Présentation des différentes pointes de flèches utilisées à l’époque
Essais de tir à l’arc pour le public (réservé aux adultes)
Tir de bricoles (trébuchets de petite taille) ouvert aux adultes et aux enfants
Explications historiques sur le rôle des Francs-Archers sous le règne de Charles VII
Une expérience immersive pour petits et grands, à la découverte de la vie militaire au temps de la guerre de Cent Ans.. .
2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 71 16 10
