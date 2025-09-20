Journées Européennes du Patrimoine au Château Cherveux

Journées Européennes du Patrimoine au Château Cherveux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château

2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Visite guidée du château et campement des Francs-Archers de Charles VII

Les 20 et 21 septembre Visite d’1h proposée toutes les heures, de 10h à 17h

Plongez au cœur du XVe siècle avec une visite guidée du château accompagnée de la reconstitution d’un campement des Francs-Archers du roi Charles VII.

Avec Michel Kupiec et Sébastien Maye (Guides)

Au programme

Démonstrations de tir à l’arc

Présentation des différentes pointes de flèches utilisées à l’époque

Essais de tir à l’arc pour le public (réservé aux adultes)

Tir de bricoles (trébuchets de petite taille) ouvert aux adultes et aux enfants

Explications historiques sur le rôle des Francs-Archers sous le règne de Charles VII

Une expérience immersive pour petits et grands, à la découverte de la vie militaire au temps de la guerre de Cent Ans.. .

2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 71 16 10

