Journées Européennes du patrimoine au Château d’Arnajon Le Château d’Arnajon Le Puy-Sainte-Réparade

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. Le Château d’Arnajon 675, chemin des Arnajons Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Exposition de voitures de collection par la FFVE au Château d’Arnajon, Le Puy-Sainte-Réparade

Cette année, le thème des JEP est le patrimoine architectural.

À cette occasion, la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) a choisi une déclinaison autour de son slogan

Véhicules d’époque l’architecture en mouvement !

L’objectif est de faire découvrir au grand public des récits et des modèles qui illustrent la richesse et la diversité du patrimoine automobile dans toute sa dimension historique, culturelle et technique.

La Demeure Historique et Les Vieilles Maisons Françaises, partenaires du programme JEP de la FFVE, proposent des lieux d’accueil pour les véhicules d’époque. Une union naturelle entre patrimoine industriel et bâti, scellée autour de valeurs communes. Le 20 septembre, c’est au Château d’Arnajon, bastide provençale du XVIIème siècle et domaine familial classé Monument Historique, que se déroulera une de ces expositions.



Programme

20 septembre 10h00-18h00

– Exposition de voitures de collection

– Restauration légère et espace pique-nique pour le déjeuner

– Visites commentées & visites libres des jardins

– Stand VMF & conférences

21 septembre 10h00-18h00

– Conférence, visites commentées & visites libres des jardins

Prix

Adultes 9€ la journée / 11€ le pass week-end

Enfants 5€ la journée / 6€ le pass week-end

Gratuit pour les exposants .

Le Château d’Arnajon 675, chemin des Arnajons Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 91 32 32 accueil@chateaudarnajon.fr

English :

FFVE classic car exhibition at Château d?Arnajon, Le Puy-Sainte-Réparade

German :

Oldtimer-Ausstellung des FFVE im Château d’Arnajon, Le Puy-Sainte-Réparade

Italiano :

Esposizione di auto d’epoca della FFVE al Castello di Arnajon, Le Puy-Sainte-Réparade

Espanol :

Exposición de coches clásicos de la FFVE en el Château d’Arnajon, Le Puy-Sainte-Réparade

