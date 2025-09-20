Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche

Château Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Comme chaque année vous pourrez venir déposer un rêve dans le Pigeonnier des Rêves.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoines, le parc et des jardins du château de Barbirey accueillent le festival Entre cour et jardins . L’accès et la visite sont exceptionnellement gratuits les 20 et 21 septembre de 10h à 18h.

Ce sera également l’occasion de découvrir comment des bâtiments construits au fil des siècles forment un tout cohérent et harmonieux qui s’inscrit parfaitement dans son parc, le village et la magnifique Vallée de l’Ouche.

Découvrez le programme d’ Entre cour et jardins https://www.ledancing.com/le-festival-entre-cour-et-jardins.

Entre Dijon, Beaune et Pouilly-en-Auxois, cette ancienne seigneurie agricole domine la vallée de l’Ouche et le canal de Bourgogne. Le potager du XVIIIe siècle et le parc à l’anglaise du XIXe siècle, de trame romantique, s’étendent sur 8 ha et offrent une promenade pleine de charme s’appuyant sur la diversité des biotopes. Les jardins ont reçu le label Jardin Remarquable et le domaine est inscrit en totalité au titre des Monuments historiques. Une fois traversée la cour du château plantée de tilleuls, vous accéderez à la terrasse supérieure du potager qui révèle une vue spectaculaire sur le parc et la vallée. Après la découverte de la terrasse inférieure du potager, vous partirez à la découverte du parc sa prairie, ses zones humides, son étang en forme de cœur, ses lisières variées, les arbres remarquables, le Belvédère , le ru de la Gironde, la Source , ses topiaires et sa collection de buis.

Entrée Exceptionnellement gratuite.

Parkings à proximité de la mairie. .

Château Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 08 81

English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche

German : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Ouche et Montagne