Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château! Pays de Belvès
samedi 19 septembre 2026 · Pays de Belvès
Informations pratiques
Pays de Belvès
Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château!
4 Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ré-imaginons le château de Belvès!
Samedi 19 : La Bibliothèque de Belvès s’installe au château. 10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h conte à 10h30 et 15h.
Visite guidée à 11h et 14h durée 1 h : + de 13 ans 6 €, 6 à 12 ans 3€
Dimanche 20 : Du jeu de rôle sur table au château! Sur réservation obligatoire
Ré-imaginons le château de Belvès!
Samedi 19 : Opération « intra muros » pour une lecture immersive. La Bibliothèque municipale de Belvès s’installe au château. Investissez la grande salle ou le jardin et voyagez au fil des pages dans un cadre exceptionnel!
10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h conte à 10h30 et 15h : 3€ (la demi-journée au choix) gratuit jusqu’à 5 ans
Visite guidée à 11h et 14h durée 1 h : + de 13 ans 6 €, 6 à 12 ans 3€
Dimanche 20 : Du jeu de rôle sur table au château! Des dés, un crayon et beaucoup d’imagination! La partie est fondée sur l’histoire du château. En partenariat avec l’association la Sergeothèque.
session 1 : visite guidée 9h00-9h45 jeu de rôle 10h00-12h30
session 2 : visite guidée 14h-14h45 jeu de rôle 15h-17h30
A partir de 14 ans Visites guidées : 9h à 11h et 14h durée 45mn. <13 ans :6€, 6-12 ans: 3€ gratuit jusqu'à 5 ans. Sur réservation au 06 35 29 13 71 . 4 Avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 13 71 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château!
Let’s reimagine Belvès Castle!
Saturday, the 19th: The Belvès Library is setting up shop at the castle. 10:00 a.m. to 12:30 p.m. or 2:30 p.m. to 5:00 p.m., with storytime at 10:30 a.m. and 3:00 p.m.
Guided tours at 11 a.m. and 2 p.m. (1 hour): ages 13 and up, 6; ages 6–12, 3
Sunday, the 20th: Tabletop role-playing game at the castle! Reservations required
L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château! Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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