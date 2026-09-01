Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château! Pays de Belvès

Informations pratiques

Pays de Belvès

Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château!

4 Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ré-imaginons le château de Belvès!

Samedi 19 : La Bibliothèque de Belvès s’installe au château. 10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h conte à 10h30 et 15h.

Visite guidée à 11h et 14h durée 1 h : + de 13 ans 6 €, 6 à 12 ans 3€

Dimanche 20 : Du jeu de rôle sur table au château! Sur réservation obligatoire

Ré-imaginons le château de Belvès!

Samedi 19 : Opération « intra muros » pour une lecture immersive. La Bibliothèque municipale de Belvès s’installe au château. Investissez la grande salle ou le jardin et voyagez au fil des pages dans un cadre exceptionnel!

10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h conte à 10h30 et 15h : 3€ (la demi-journée au choix) gratuit jusqu’à 5 ans

Visite guidée à 11h et 14h durée 1 h : + de 13 ans 6 €, 6 à 12 ans 3€

Dimanche 20 : Du jeu de rôle sur table au château! Des dés, un crayon et beaucoup d’imagination! La partie est fondée sur l’histoire du château. En partenariat avec l’association la Sergeothèque.

session 1 : visite guidée 9h00-9h45 jeu de rôle 10h00-12h30

session 2 : visite guidée 14h-14h45 jeu de rôle 15h-17h30

A partir de 14 ans Visites guidées : 9h à 11h et 14h durée 45mn. <13 ans :6€, 6-12 ans: 3€ gratuit jusqu'à 5 ans. Sur réservation au 06 35 29 13 71 . 4 Avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 13 71 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château!

Let’s reimagine Belvès Castle!

Saturday, the 19th: The Belvès Library is setting up shop at the castle. 10:00 a.m. to 12:30 p.m. or 2:30 p.m. to 5:00 p.m., with storytime at 10:30 a.m. and 3:00 p.m.

Guided tours at 11 a.m. and 2 p.m. (1 hour): ages 13 and up, 6; ages 6–12, 3

Sunday, the 20th: Tabletop role-playing game at the castle! Reservations required

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Belvès : Ré-imaginons le château! Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne