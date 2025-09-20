JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CHATEAU DE BONREPOS-RIQUET Place Paul Riquet Bonrepos-Riquet

Place Paul Riquet CHATEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un site remarquable en Coteaux du Girou, aux portes de Toulouse le Domaine de Pierre-Paul Riquet, génie concepteur du Canal du Midi.

Visite du domaine de Bonrepos-Riquet & expositions

Plongez dans l’histoire du domaine de Bonrepos-Riquet, demeure du XVII? siècle, à travers une série d’animations, de visites et de conférences

Déambulation dans le domaine

Un parcours libre pour voyager dans le temps et découvrir le riche passé de cette propriété historique.

Rencontres avec guides costumés

Des points de rencontre sont prévus

– dans la cour d’honneur

– aux douves

– dans la grotte de fraîcheur

– dans la cour orientale

– à l’orangerie, à la glacière et aux bassins d’essais

Démonstrations et expositions

– Battages à l’ancienne

– Exposition de vieux tracteurs

– Boulanger aveyronnais cuisson sur place de blé ancien

Conférences autour du Canal du Midi

– Histoire et chronologie

– Les canaux vus du ciel

– Les rigoles du Baron de Bonrepos

– Navigations et écluses

– Ouvrages d’art

– Le transport du vin sur le canal du Midi

– La vigne et le vin toute une histoire

?? Conférences interactives et cartographie du canal du Midi également proposées tout au long de la journée.

Informations 5 € adulte. Gratuit -12 ans. Entrée libre. Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur terrain herbeux.

Renseignements assodomaineriquet@hotmail.com / www.bonrepos-riquet.fr / 07 55 63 72 41 .

Place Paul Riquet CHATEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie visitesdomaineriquet@hotmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover a remarkable site on the Coteaux du Girou, just outside Toulouse: the Domaine de Pierre-Paul Riquet, genius designer of the Canal du Midi.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals einen bemerkenswerten Ort in den Coteaux du Girou vor den Toren von Toulouse: die Domäne von Pierre-Paul Riquet, dem genialen Planer des Canal du Midi.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire un sito straordinario sul Coteaux du Girou, alle porte di Tolosa: il Domaine de Pierre-Paul Riquet, il genio che progettò il Canal du Midi.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir un lugar excepcional en los Coteaux du Girou, a las afueras de Toulouse: el Domaine de Pierre-Paul Riquet, el genio que diseñó el Canal du Midi.

