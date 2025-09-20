Journées Européennes du Patrimoine au château de Bougey Château de Bougey Bougey

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey Haute-Saône

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Mentionné pour la 1re fois en 1350, le château de Bougey, situé entre Jussey et Combeaufontaine, était l’une des forteresses avancées sur les frontières de Bourgogne, de France et de Lorraine. Les vestiges encore visibles aujourd’hui datent principalement du XVe au XVIIe siècle. L’association pour la Sauvegarde du château (ASCB) y organise chaque année de nombreuses animations concerts, marché artisanal, expositions, reconstitutions historiques, conférences, animations jeune public, etc.

L’ASCB est par ailleurs maître d’ouvrage d’un ambitieux projet de restauration des écuries dont les premiers travaux ont commencé en avril 2024 sur l’aile sud des écuries. Le projet devrait se prolonger jusqu’en 2027. Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de connaître l’histoire du château et de son association de sauvegarde, de visiter les deux expositions temporaires et d’assister à la présentation des travaux déjà réalisés et des projets d’avenir.

En raison des travaux actuels, parking dans le verger à côté du cimetière (parcours fléché).

Tarif 3€ par adulte. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

De 13h à 19h (visite à 13h30, 15h30, 17h30) .

Château de Bougey 2 Rue des Fourches Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 65 10

