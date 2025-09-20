Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec

Callac Plumelec Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

samedi 20 septembre de 10h à 19h

dimanche 21 septembre 2025 de 9h30 à 18h30

Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle.

Exposition de cartes postales anciennes.

Participation de l’association Drop Zone Baleine, en mémoire des opérations militaires de juin et juillet 1944, qui exposera des matériels militaires d’époque et relatera les événements liés au château de Callac et à la bataille de Saint-Marcel.

Le dimanche 21 de 11h à 16h, exposition de véhicules anciens et rencontres avec les collectionneurs, en coordination avec l’association Karr Breizh. .

Callac Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

