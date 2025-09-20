Journées Européennes du Patrimoine au Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Découvrez le château de Chareil-Cintrat et ses superbes décors, en visite libre. L’église romane Saint-Blaise (XIe s.) sera exceptionnellement ouverte tout le week-end ! Dernier accès au château 45min avant la fermeture.
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
English :
Discover the Château de Chareil-Cintrat and its superb decor, on a self-guided tour. The 11th-century Romanesque church of Saint-Blaise will be exceptionally open all weekend! Last admission 45 minutes before closing time.
German :
Entdecken Sie das Schloss von Chareil-Cintrat und seine prächtigen Dekorationen bei einer freien Besichtigung. Die romanische Kirche Saint-Blaise (11. Jh.) ist ausnahmsweise das ganze Wochenende geöffnet! Letzter Zugang zum Schloss 45min vor Schließung.
Italiano :
Scoprite lo Château de Chareil-Cintrat e la sua superba decorazione durante una visita autoguidata. Eccezionalmente, la chiesa romanica di Saint-Blaise, risalente all’XI secolo, sarà aperta per tutto il fine settimana! Ultimo ingresso al castello 45 minuti prima della chiusura.
Espanol :
Descubra el castillo de Chareil-Cintrat y su magnífica decoración en una visita autoguiada. Excepcionalmente, la iglesia románica de Saint-Blaise, del siglo XI, permanecerá abierta todo el fin de semana Última entrada al castillo 45 minutos antes del cierre.
