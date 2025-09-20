Journées européennes du patrimoine au château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau

Journées européennes du patrimoine au château de Fontainebleau Château de Fontainebleau Fontainebleau samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au château de Fontainebleau 20 et 21 septembre Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Le château sera accessible gratuitement pendant toute la durée des Journées européennes du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine culturel, historique, architectural et artistique, permettant la découverte de savoirs et de savoir-faire au plus grand nombre.

Cette année encore, le château vous propose une large sélection de visites guidées pour (re)découvrir ses espaces emblématiques et insolites, intérieurs comme extérieurs. Des concerts et des ouvertures exceptionnelles sont également proposés pour enrichir cette expérience.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement le jour même au kiosque situé dans la cour d’Honneur du château. Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur place à partir de 9h30 et celles pour les visites de l’après-midi à partir de 13h.

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 50 70 http://www.chateaudefontainebleau.fr Palais de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins. Résidence des souverains français depuis le XIIe siècle, entièrement reconstruite par François Ier qui ne conserva que le donjon autrefois habité par le roi Saint Louis, et fit exécuter un somptueux décor intérieur par des artistes italiens sous la direction de Rosso et du Primatice (groupe d’artistes connus sous le nom d’école de Fontainebleau). Notablement agrandi par Henri IV, modifié du XVIIe au XIXe siècles par ses successeurs, qui détruisirent en partie le décor du XVIe siècle.

Photo : La grille d’Honneur et la cour des Adieux © Frédéric Perrot Par la route : porte d’Orléans, porte d’Italie, prendre l’A6, sortie Fontainebleau puis suivre indications « château ». SNCF : départ de la gare de Lyon (grandes lignes), descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis bus 1 direction Les Lilas, arrêt Château.

Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine culturel, historique, architectural et artistique, permettant la découverte…

Guillaume Fleurent