Journées européennes du patrimoine au château de Gombervaux Départementale 964 Vaucouleurs

Journées européennes du patrimoine au château de Gombervaux Départementale 964 Vaucouleurs samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine au château de Gombervaux

Départementale 964 Château de Gombervaux Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Comme chaque année lors de ce rendez-vous, vous pouvez profiter de visites guidées gratuites et de différentes animations dans un décor médiéval.

Bénévoles et artisans vous attendent pour célébrer le patrimoine et faire revivre l’Histoire le temps d’un week-end à Gombervaux.

Toujours en compagnie des Artisans du Passé qui installent leur camp historique pour partager leurs connaissances sur la vie quotidienne au Moyen-Âge.Tout public

0 .

Départementale 964 Château de Gombervaux Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 51 58 14 45 contact@gombervaux.fr

English :

As every year at this event, you can enjoy free guided tours and a variety of activities in a medieval setting.

Volunteers and craftsmen await you to celebrate heritage and bring history to life for a weekend in Gombervaux.

Always in the company of Artisans du Passé, who set up their historical camp to share their knowledge of daily life in the Middle Ages.

German :

Wie jedes Jahr bei diesem Termin können Sie von kostenlosen Führungen und verschiedenen Veranstaltungen in einer mittelalterlichen Kulisse profitieren.

Freiwillige Helfer und Handwerker erwarten Sie, um das Kulturerbe zu feiern und die Geschichte für ein Wochenende in Gombervaux wieder aufleben zu lassen.

Immer in Begleitung der Artisans du Passé, die ihr historisches Lager errichten, um ihr Wissen über das Alltagsleben im Mittelalter zu teilen.

Italiano :

Come ogni anno, in occasione di questo evento, potrete partecipare a visite guidate gratuite e a una serie di attività in un ambiente medievale.

Volontari e artigiani vi aspettano per celebrare il nostro patrimonio e far rivivere la storia per un fine settimana a Gombervaux.

Sempre in compagnia degli Artigiani del Passato, che allestiscono il loro accampamento storico per condividere le loro conoscenze sulla vita quotidiana nel Medioevo.

Espanol :

Como cada año en este evento, podrá disfrutar de visitas guiadas gratuitas y de diversas actividades en un entorno medieval.

Voluntarios y artesanos le esperan para celebrar nuestro patrimonio y dar vida a la historia durante un fin de semana en Gombervaux.

Siempre en compañía de los Artisans du Passé, que instalan su campamento histórico para compartir sus conocimientos sobre la vida cotidiana en la Edad Media.

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Gombervaux Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-09-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS