Journées Européennes du Patrimoine au château de La Brède Patrimoine Architectural Château de La Brède La Brède

Journées Européennes du Patrimoine au château de La Brède Patrimoine Architectural

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Horaires d’ouverture du domaine 10h-18h30

– Le matin visites guidées du château (10h30, 11h, 11h30, 12h)

– L’après-midi visites libres du château (14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30)

Découvrez l’intimité des pièces de vie de l’écrivain, ainsi que deux expositions

– « Les voyages de Montesquieu »

– « Jacqueline de Chabannes 1912-2004 »

Accès parc gratuit.

Visite libre de l’ancienne ferme et de ses espaces d’exposition. Sont également proposées deux visites guidées

– Samedi départ de la ferme à 16h30.

– Dimanche départ de la ferme à 16h30.

Dimanche 21 septembre balades en Poney (sous réserve de météo favorable), proposées avec le Poney Club de la Voile de Saucats dès 11h le matin.

Livret jeu de piste pour les familles à l’intérieur et à l’extérieur du château. .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com

