Journées européennes du patrimoine au château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine au château de la Faucille 19 et 20 septembre Château de la Faucille Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée des éléments caractéristiques du site historique de la Faucille : glacière médiévale, fuie et son échelle tournante, chapelle et son histoire liée à la grande histoire de France, jardins et douves.

Présentation de différents savoir faire artisanaux et d’arts.

Château de la Faucille Château de la Faucille, 49500 L’Hôtellerie-de-Flée L’Hôtellerie-de-Flée 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 60 31 « La Faucille est un beau château du XVIIè siècle, classique, équilibré, percé de sept travées, construit en matériaux du pays : moëllons de schiste roux et tuffeau de Loire. Il semble construit d’une seule venue, sans reprise. Belle charpente apparente des combles à la Mansard. Menuiseries intérieures fin XVIIè bien conservées. On remarque en particulier l’escalier d’honneur en pierre d’un très beau dessin en plan. Rampe fer forgé de qualité. Servitudes, fuye et chapelle bon XVIIè. Il faut signaler le pont d’accès à 2 arches sur la rivière de l’Oudon. Cet ouvrage semble du XVIè siècle. » extrait avis de H. Enguéhard, 1969. D180, à mi-chemin entre Châtelais et l’Hôtellerie de Flée

Visite commentée des éléments caractéristiques du site historique de la Faucille : glacière médiévale, fuie et son échelle tournante, chapelle et son histoire liée à la grande histoire de France, et …

©Olivier du Boberil