Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Somptueux textiles du château de la Hierce.

Découvrez l’exceptionnel patrimoine textile conservé au château de la Hierce tentures, étoffes d’apparat, broderies…

Une plongée dans l’histoire de la décoration textile aristocratique, entre savoir-faire, élégance et symbolique. Tarif 9€.

Samedi et dimanche à 14h30 16h

16h 17h30

17h30 19h .

Château de La Hierce Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 66 56 61

English :

Sumptuous textiles from Château de la Hierce.

Discover the exceptional textile heritage preserved at Château de la Hierce: hangings, ceremonial fabrics, embroidery…

A plunge into the history of aristocratic textile decoration, combining craftsmanship, elegance and symbolism. Price: 9?

German :

Prächtige Textilien aus dem Château de la Hierce.

Entdecken Sie das außergewöhnliche Textilerbe, das im Château de la Hierce aufbewahrt wird: Wandbehänge, Prunkstoffe, Stickereien…

Tauchen Sie ein in die Geschichte der aristokratischen Textildekoration, zwischen Kunstfertigkeit, Eleganz und Symbolik. Preis: 9?

Italiano :

I sontuosi tessuti del Castello della Hierce.

Scoprite l’eccezionale patrimonio tessile conservato al Castello di Hierce: paramenti, tessuti da cerimonia, ricami…

Un tuffo nella storia della decorazione tessile aristocratica, che unisce artigianalità, eleganza e simbolismo. Ingresso: 9 euro.

Espanol :

Suntuosos tejidos del castillo de la Hierce.

Descubra el excepcional patrimonio textil conservado en el castillo de la Hierce: colgaduras, telas de ceremonia, bordados…

Una inmersión en la historia de la decoración textil aristocrática, que combina artesanía, elegancia y simbolismo. Entrada: 9 euros.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de la Hierce Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-09-11 par Val de Dronne