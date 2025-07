Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Tourlandry Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Tourlandry

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le château de la Tourlandry à travers des visites libres et commentées pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Au Château de la Tourlandry, “Tourisme durable” rime avec flânerie, détente et meilleure compréhension des sciences du vivant.

Labellisé Patrimoine en transition écologique, le Château de la Tourlandry est engagé dans une démarche éco-responsable sur diverses axes la gestion des déchets, la gestion de l’eau, la mobilité.

Ce label lui permet de devenir progressivement un lieu du patrimoine inscrit dans la durabilité, c’est-à-dire en accord avec les enjeux environnementaux actuels et futurs.

Visite guidée en intérieur Sur les Pas de Napoléon III, l’histoire des Sciences et Techniques au XIXème siècle , départ toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et 10h30 le dimanche.

Visites libres des extérieurs et activités Arbori’Folia découvrez votre arbre totem, départ en continu dès 10h00. .

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 56 80 13 reception@chateaudelatourlandry.fr

English :

Discover the château de la Tourlandry through free and guided tours for the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie das Schloss La Tourlandry bei freien und geführten Besichtigungen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Scoprite il Castello di Tourlandry con visite guidate e autoguidate durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el Castillo de la Tourlandry en visitas guiadas y autoguiadas durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

