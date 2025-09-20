Journées Européennes du Patrimoine au château de Lanloup Lanloup

Jardins du Château de Lanloup Lanloup Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le Cercle d’escrime de Paimpol et le Château de Lanloup s’associent pour vous proposer un voyage à travers Histoire et histoires. Tout au long du we vous seront proposées des scénettes racontant l’histoire locale, des invasions vikings à la renaissance en passant par le chemin de Compostelle. 3 spectacles par journées. En plus, sera proposé aussi une visite des jardins sur le thème de cette année Élément architectural avec Marie-Eve, créatrice des jardins du château de Lanloup Visite samedi et dimanche à 15h. Vente d artisanat local. Parking et buvette sur place .

Jardins du Château de Lanloup Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 95 57 33

