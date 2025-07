Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard NEUVY-EN-MAUGES Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard NEUVY-EN-MAUGES Chemillé-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard

NEUVY-EN-MAUGES Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite commentée des extérieurs du château de l’Aunay Gontard pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Visite guidée extérieure et jardins de ce manoir unique ayant survécu aux Guerres de Vendée. Les propriétaires vous feront découvrir ou redécouvrir l’évolution du site dans le cadre de l’histoire locale depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours.

Durée de la visite 35 minutes. Début des visites guidées à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45. .

NEUVY-EN-MAUGES Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 58 32 71 oldebecdelievre@yahoo.fr

English :

Guided tour of the exterior of the château de l’Aunay Gontard for the European Heritage Days.

German :

Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses Aunay Gontard anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Visita guidata all’esterno del Castello dell’Aunay Gontard in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visita guiada al exterior del castillo de l’Aunay Gontard con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges