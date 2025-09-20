Journées européennes du patrimoine au château de lunéville Place de la 2ème DC Lunéville

Comme chaque année, le château de Lunéville vous ouvre grand ses portes à l’occasion de cet événement européen. Découvrez un riche programme de visites guidées (les appartements des demoiselles d’honneur, découvertes des boiseries sauvées de l’incendie et conservées dans une de nos ailes, visite découverte du château, visite des jardins, etc.), une dernière occasion de découvrir la partie chapelle de l’exposition Beaux Gestes !, des animations et des impromptus musicaux. Programmation en coursTout public

As every year, the Château de Lunéville opens its doors to you for this European event. Discover a rich program of guided tours (the apartments of the bridesmaids, discovery of the woodwork saved from the fire and preserved in one of our wings, discovery tour of the château, tour of the gardens, etc.), a final opportunity to discover the chapel part of the Beaux Gestes! exhibition, entertainment and musical impromptus. Current program

Wie jedes Jahr öffnet das Schloss von Lunéville anlässlich dieses europäischen Ereignisses seine Tore für Sie. Entdecken Sie ein reichhaltiges Programm an Führungen (die Appartements der Ehrenjungfern, Entdeckung der vor dem Brand geretteten und in einem unserer Flügel aufbewahrten Holzvertäfelungen, Entdeckungstour durch das Schloss, Besichtigung der Gärten usw.), eine letzte Gelegenheit, den Kapellenteil der Ausstellung Beaux Gestes! zu entdecken, Animationen und musikalische Improvisationen. Laufende Programmierung

Come ogni anno, il Castello di Lunéville vi apre le porte per questo evento europeo. Scoprite un ricco programma di visite guidate (gli appartamenti delle damigelle d’onore, la scoperta delle boiseries salvate dall’incendio e conservate in una delle nostre ali, la scoperta del castello, la visita dei giardini…), un’ultima occasione per scoprire la cappella che fa parte dell’esposizione Beaux Gestes! Programma attuale

Como cada año, el castillo de Lunéville le abre sus puertas para este acontecimiento europeo. Descubra un rico programa de visitas guiadas (los pisos de las damas de honor, descubrimiento de la carpintería salvada del incendio y conservada en una de nuestras alas, visita de descubrimiento del castillo, visita de los jardines, etc.), una última oportunidad para descubrir la capilla que forma parte de la exposición ¡Beaux Gestes!, animaciones e improvisaciones musicales. Programa en curso

