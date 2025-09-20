Journées Européennes du Patrimoine au Château de Maisons Château de Maisons Maisons-Laffitte

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Maisons Château de Maisons Maisons-Laffitte samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Maisons

Château de Maisons 2 avenue Carnot Maisons-Laffitte Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Maisons vous propose une plongée unique dans l’univers du XVIIIe siècle, en avant-goût de l’exposition consacrée au comte d’Artois, frère de Louis XVI, prévue à partir du 14 novembre 2025.

.

Château de Maisons 2 avenue Carnot Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 39 62 01 49 accueil@tourisme-maisonslaffitte.fr

English :

For Heritage Days, the Château de Maisons offers a unique journey into the 18th-century world, as a preview of the exhibition dedicated to the Count of Artois, brother of Louis XVI, opening on 14 November 2025.

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals bietet Ihnen das Château de Maisons einen einzigartigen Einblick in die Welt des 18. Jahrhunderts als Vorgeschmack auf die Ausstellung über den Grafen von Artois, den Bruder von Ludwig XVI, die ab dem 14. November 2025 zu sehen sein wird.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, lo Château de Maisons offre uno sguardo unico sul mondo del XVIII secolo, come anticipazione della mostra dedicata al Comte d’Artois, fratello di Luigi XVI, la cui inaugurazione è prevista per il 14 novembre 2025.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Château de Maisons ofrece una visión única del mundo del siglo XVIII, como anticipo de la exposición dedicada al Conde de Artois, hermano de Luis XVI, cuya inauguración está prevista para el 14 de noviembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Maisons Maisons-Laffitte a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Maisons-Laffitte