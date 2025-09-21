Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain Rue du Four Mâlain

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain Rue du Four Mâlain dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du château de Mâlain, qui domine le village de ses ruines imposantes. Ce château (XIIe-XVIIe siècles), a été reconstruit par le Groupe archéologique du Mesmontois depuis les années 1980.

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Visites guidées proposées sur les deux jours SANS RÉSERVATION aux horaires et selon les thématiques suivantes

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

– 10h15 Attaque et défense d’un château fort (30/45min)

– 11h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 11h45 Petite histoire générale du château (30/45min)

– 14h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 14h45 Petite histoire générale du château (30/45min)

– 15h30 Attaque et défense d’un château fort (30/45min)

– 16h15 Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain (30/45min)

– 17h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 17h45 Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle (30/45min)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

– 10h15 Attaque et défense d’un château fort (30/45min)

– 11h Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 11h45 Petite histoire générale du château (30/45min)

– 14h Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 14h45 Petite histoire générale du château (30/45min)

– 15h30 Attaque et défense d’un château fort (30/45min)

– 16h15 Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain (30/45min)

– 17h Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle (30/45min)

– 17h45 Petite histoire générale du château (30/45min)

THÉMATIQUES

– Attaque et défense d’un château fort

Le château de Mâlain est une forteresse du 13e siècle conçue pour être imprenable. Bien loin du cliché du château entouré de douves et de hautes tours, partons à la découverte des techniques d’attaque et de défense du Moyen Âge comment attaquer ce château perché sur son rocher ?

– Les travaux réalisés par le GaM

L’association Groupe archéologique du Mesmontois, fondé par les fouilleurs de la ville gallo-romaine de Mediolanum, devient propriétaire d’une partie du château de Mâlain dans les années 1980. Ces passionnés se lancent alors le défi fou de reconstruire cette forteresse oubliée de tous et envahie par la végétation. C’est le début d’une aventure humaine qui durera plus de 40 ans, et que Guy Delorme, président actuel du GaM, aura plaisir à vous conter !

– Sous le château, le rocher ! Petite histoire géologique à Mâlain

Le château est installé sur un miroir de faille créé il y a 35 millions d’années lors de la formation des Alpes. Cette visite permet d’aborder les questions suivantes qu’est-ce qu’un miroir de faille ? Quels sont les phénomènes géologiques ayant conduits à la création du paysage actuel ? Pourquoi il y a-t-il des coquillages dans les pierres du château ? A quoi ressemblait la France il y a 350 millions d’années ?

– Edmé de Mâlain et les écorcheurs, le château au XVIe siècle

Au temps des Guerres de Religions, Edmé de Mâlain était le seigneur du château. C’était un terrible mercenaire qui apposa durablement sa patte sur la forteresse. Loin d’être un cas isolé, il est l’héritier d’une longue tradition de brigandage organisé au cours des guerres du Moyen Âge. Venez découvrir l’histoire des écorcheurs et d’Edmé de Mâlain, seigneur-brigand !

Visite libre le reste du temps (accompagnée d’un guide papier).

Visite libre 5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 1h-1h30 8€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 30-45min 6€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Attention, le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain

German : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain Mâlain a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Ouche et Montagne