Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain Rue du Four Mâlain

Informations pratiques

Mâlain

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite du château de Mâlain, qui domine le village de ses ruines imposantes. Ce château (XIIe-XVIIe siècles), a été reconstruit par le Groupe archéologique du Mesmontois depuis les années 1980.

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Visites guidées proposées sur les deux jours SANS RÉSERVATION aux horaires et selon les thématiques suivantes

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

– 10h15 Petite histoire du château (30-40 min)

– 10h30 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 11h00 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 11h45 Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

– 14h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 14h30 Petite histoire du château (30-40 min)

– 15h15 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 16h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 16h30 Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

– 17h15 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 17h45 Petite histoire du château (30-40 min)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

– 10h15 Petite histoire du château (30-40 min)

– 10h30 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 11h00 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 11h45 Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

– 14h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 14h30 Petite histoire du château (30-40 min)

– 15h15 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 16h00 Les travaux réalisés par le GaM (1h-1h30)

– 16h30 Comment restaurer l’oublié (30-40 min)

– 17h15 Déchéance et renaissance d’un château (30-40 min)

– 17h45 Petite histoire du château (30-40 min)

THÉMATIQUES

– Petite histoire du château

Le château de Mâlain est un château à l’histoire riche mais encore aujourd’hui fragilisé par des siècles de sommeil. Découvrez son passé et comment appréhender son futur.

– Les travaux réalisés par le GaM

L’association Groupe archéologique du Mesmontois, fondé par les fouilleurs de la ville gallo-romaine de Mediolanum, devient propriétaire d’une partie du château de Mâlain dans les années 1980. Ces passionnés se lancent alors le défi fou de reconstruire ce château fort en ruine et envahi par la végétation. C’est le début d’une aventure humaine qui durera plus de 40 ans, et que Guy Delorme, président actuel du GaM, aura plaisir à vous conter !

– Déchéance et renaissance d’un château

En 1654, Nicolas II Brulart devient le propriétaire exclusif du château. Dès l’année suivante, c’est le temps de la Belle au Bois Dormant. Un réveil, 330 ans plus tard, en 1984, digne d’un conte de fées, que nous allons vous relater.

– Comment restaurer l’oublié ?

Peu d’archives subsistent sur le château au temps de sa restauration. Et pourtant 40 ans de travaux lui ont rendu une partie de sa superbe. Découvrez le travail de titan réalisé par des bénévoles.

Visite libre le reste du temps (accompagnée d’un guide papier).

Visite libre 5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 1h-1h30 8€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Visite guidée 30-45min 6€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.

Attention, le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Mâlain Mâlain a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Ouche et Montagne