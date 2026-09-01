Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord
samedi 19 septembre 2026 · Mareuil en Périgord
Informations pratiques
Mareuil en Périgord
Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil
27, rue du château Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées du château le samedi et le dimanche.
Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans.
Visites guidées du château le samedi et le dimanche.
Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans. .
27, rue du château Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 46 18
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English : Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil
Guided tours of the castle on Saturdays and Sundays.
Admission: 5? per adult; 3? for children ages 8–18 and students; free for children under 8.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-09-05 par Val de Dronne
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