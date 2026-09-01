Informations pratiques

Mareuil en Périgord

Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil

27, rue du château Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées du château le samedi et le dimanche.

Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans.

Visites guidées du château le samedi et le dimanche.

Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans. .

27, rue du château Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 46 18

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English : Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil

Guided tours of the castle on Saturdays and Sundays.

Admission: 5? per adult; 3? for children ages 8–18 and students; free for children under 8.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-09-05 par Val de Dronne