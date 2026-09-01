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Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord

samedi 19 septembre 2026 · Mareuil en Périgord

Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
27, rue du château
Ville
24340 Mareuil en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Mareuil en Périgord

Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil

27, rue du château Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées du château le samedi et le dimanche.
Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans.
Visites guidées du château le samedi et le dimanche.
Tarifs : 5€/adulte; 3€ enfant de 8 à 18 ans et étudiants; gratuit -8 ans.   .

27, rue du château Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 46 18 

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English : Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil

Guided tours of the castle on Saturdays and Sundays.
Admission: 5? per adult; 3? for children ages 8–18 and students; free for children under 8.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de Mareuil Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-09-05 par Val de Dronne

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