Informations pratiques

Mascaraàs-Haron

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Mascaraàs

place de l’église Mascaraàs-Haron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Poussez les portes du Château de Mascaraàs et découvrez un monument historique pas tout à fait comme les autres ici, l’histoire se raconte au cœur même d’un château encore habité.

Au fil des 15 pièces principales, laissez-vous surprendre par les intérieurs exceptionnels du XVIIIe siècle, le mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles, les œuvres d’art, mais aussi l’ancienne cuisine et la bibliothèque. Des espaces chargés d’histoire, qui côtoient naturellement les traces de la vie d’aujourd’hui.

Cette rencontre entre passé et présent offre une visite étonnante et dépaysante comment vit-on aujourd’hui dans un château préservé depuis plusieurs siècles ? Comment fait-on vivre et entretenir un tel patrimoine au quotidien ?

Une immersion privilégiée dans un monument vivant, où chaque pièce témoigne à la fois de son histoire et du soin apporté à sa conservation. .

place de l’église Mascaraàs-Haron 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 92 60 chateau.mascaraas@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Mascaraàs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron a été mis à jour le 2026-08-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran