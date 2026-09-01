Journées Européennes du Patrimoine au château de Montcornet Montcornet

Informations pratiques

Montcornet

Journées Européennes du Patrimoine au château de Montcornet

Chateau Montcornet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE — LE CHÂTEAU DE MONTCORNET VOUS OUVRE SES PORTES !Vous avez découvert le Château de Montcornet lors du Week-end Médiéval ?Vous avez aimé ses vieilles pierres, ses histoires et son atmosphère si particulière ?Alors pourquoi ne pas revenir découvrir son histoire… la vraie ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez découvrir autrement ce joyau du patrimoine ardennais.Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026Ouvert de 14h à 18hÀ partir de 15h : visite guidée suivie d’une conférenceDes historiens vous feront découvrir la véritable histoire du château : son passé, ses occupants, son évolution et les traces que les siècles ont laissées derrière eux.Une belle occasion de regarder Montcornet autrement et de mieux comprendre ce qui se cache derrière ses vieilles pierres. Entrée à demi-tarif pendant les Journées Européennes du Patrimoine.Et comme toujours à Montcornet, les recettes permettront de participer aux travaux nécessaires à la sauvegarde du château.Parce qu’un monument historique ne vit pas uniquement grâce à ses pierres…il vit aussi grâce à ceux qui viennent le découvrir, le faire connaître et le soutenir.Alors, envie d’en savoir plus sur ce joyau du patrimoine ardennais ?Venez découvrir la véritable histoire du Château de Montcornet !Château de Montcornet — Ardennes19 & 20 septembre 202614h–18hEntrée à demi-tarifVisite guidée + conférence à partir de 15h

.

Chateau Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 32 36 97 36 info@chateaudemontcornet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS? MONTCORNET CASTLE OPENS ITS DOORS TO YOU!Did you discover Montcornet Castle during the Medieval Weekend? Did you love its ancient stones, its stories, and its unique atmosphere?Then why not come back and discover its history—the real one? During the 2026 European Heritage Days, come experience this gem of Ardennes heritage in a whole new way.Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026Open from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.Starting at 3:00 p.m.: a guided tour followed by a lecture. Historians will help you discover the castle’s true history: its history, its occupants, its evolution, and the traces left behind by the centuries. A wonderful opportunity to see Montcornet in a new light and to better understand what lies behind its ancient stones. Half-price admission during European Heritage Days. And as always at Montcornet, the proceeds will help fund the work needed to preserve the castle.Because a historic monument doesn’t live solely through its stones—it also lives through those who come to discover it, share its story, and support it.So, would you like to learn more about this gem of the Ardennes’ heritage? Come discover the true history of Montcornet Castle! Montcornet Castle? Ardennes, September 19 & 20, 2026, 2:00 p.m.–6:00 p.m. Half-price admission. Guided tour + lecture starting at 3:00 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de Montcornet Montcornet a été mis à jour le 2026-09-08 par Ardennes Tourisme